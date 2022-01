Műsorváltozás történt, nem tudni miért.

Fotó: Facebook

Nemrég derült ki, hogy az Elk*rtuk című Gyurcsány-filmet alig pár hónappal a mozipremier után bemutatja a TV2 is, most azonban kiderült, hogy mégsem adják le most vasárnap a filmet.

A Sorozatwiki vette észre, hogy valamiért műsorváltozás történt, és a TV2-n aznap este ebben az időpontban nem az Elk*rtuk című film, hanem a Valami Amerika harmadik része lesz látható.

Forrás: 444.hu