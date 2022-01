Megdöbbentő kijelentést tett a válófélben lévő Csuti

Kiderült, hogy Csuti mutatta be egymásnak feleségét és annak új párját tavaly októberben. A kapcsolata tehát nem túl régi, Kulcsár Edina mégis mindent elsöprő szerelemről nyilatkozott hétfői posztjában új zenész kedveséről. Azt ezt megelőző nap pedig Edina bejelentette, éneklésbe kezd, és hamarosan jön a klipje is.

Fotó: RTL Klub/Nyerő páros

Edina még a férjével sem volt őszinte – legalábbis így vélekedik Csuti, amióta szembesült azzal, hogy a neje új párra talált a zenész G.w.M. személyében.

Csuti a Blikknek elmondta:

Nehéz erre most hirtelen mit reagálni. Nagyon sok kérdés van most a fejemben, amire ez magyarázatul szolgálhat, de ülepednie kell a dolgoknak. Nem lenne szép, ha én véleményezném ezt a dolgot Edina és Márk között, továbbra is védelmezni szeretném a volt feleségemet

A lapnak hozzátette:

A döntését elfogadom, mi mást tehetnék? Azt szeretném, ha a gyerekeimnek kiegyensúlyozott anyja lenne, és ehhez az kell, hogy ő lelkileg jól legyen, mert továbbra is a gyerekeim a legfontosabbak. Úgy érzem, Edina nem mindig volt velem őszinte. Rettentően csalódott vagyok, azért is, ami a házasságunkkal történt, és azért is, bár tudom, hogy ez az élet rendje, amivel most szembesülnöm kellett. Amit még mondanék, azt inkább nem teszem, hogy a családom érdekeit védjem