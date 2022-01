Perre megy az Omega gitárosa, mert jogtalanul használták egy amerikai sorozatban a dalukat

Egy amerikai sci-fi sorozat főcimdalaként használták fel a dalt, ám arra engedélyt nem kértek az Omegától.

A Blikk cikke szerint négy év után lassan pont kerülhet az Omegát érintő dallopási ügy végére: Molnár György "Elefánt" ugyanis beszerezte azokat az okmányokat, amelyek bizonyítják, hogy a dal (az 1972-es Addig élj angol nyelvű verziója) az ő és a decemberben elhunyt Kóbor János szerzeménye.

Molnár György, Kossuth-díjas és Liszt Ferenc-díjas magyar gitáros, zeneszerző, beceneve Elefánt, az Omega együttes tagja mond beszédet Benkő László búcsúztatásán a Farkasréti temetőben 2020. december 2-án

Fotó, címlapkép: MTI/Kovács Attila

A dalt a Hulu által gyártott és két évadot futott Future Man főcimdalaként használták fel, ám erre engedélyük nem volt a zenekartól.

Nem volt egyszerű utánamenni a dolgoknak, de másfél hónap kemény munka után egy szerzői és jogvédő iroda kiállított egy angol nyelvű igazoló okmányt, úgynevezett certifikációt amely alátámasztja, hogy a dal a miénk (...) Ezt el is küldtem már a Hulunak, amely cég a sorozatot gyártja. Van egy kint élő barátom, ő segít intézni ezeket az ügyeket. Egyelőre nem reagáltak, biztos, hogy hosszú macera lesz, mire rendeződik a helyzet, de nem akarom annyiban hagyni. Nem a pénzről szól az egész, bár ha azt veszem, minimum 500 dollárt, azaz nagyjából 160 ezer forintot fizetnek az első alkalomért, amikor lejátsszák a sorozat elején a dalt, utána pedig már kevesebbet, de rendszeresen utalnak. Valaki ezt az összeget felvette, tehát jogtalanul szerzett hasznot a dalunkból. Ki fogom deríteni, ki volt az!

- mondta el a Blikknek a Kossuth-díjas Elefánt, aki azt is elárulta a lapnak, hogy bár tudja, hogy a jogi procedúra sokáig elhúzódhat, ez számára elvi kérdés, mert nagyon bántja, hogy ellopták a dalaikat.

Nagyon bánt, hogy ellopják a dalainkat. Az elején nem érdekelt minket az egész, még az sem feltétlenül, hogy egy árva cent sem érkezik a tengerentúlról a szám után. Most, hogy Mecky már nincs, egyedül kell harcolnom, pedig ő nagyon tudott! Szép csendesen, hátulról végzett aknamunkát, és bár jó lenne, ha itt lenne, egyedül könnyebb harcolni, mert nem kell senkivel egyeztetni, gyorsabban lehet reagálni. Persze, ez a presztízsről és a kurázsiról szól, és már nem csak a sajátomért, hanem a barátomért is harcolok

- magyarázta Elefánt, aki azt is elmondta, azért is különleges számára ez a dal, mert ez a szerzemény az elsők között van, amely már azon a keverőn készült, amit 1972-ben ő vásárolt Angliában, és hozott be Magyarországra – ez pedig fontos mérföldkő volt az Omega életében.

