"Lehetett volna ezt sokkal jobban" – őszintén beszélt G.w.M elhagyott felesége a történtekről

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Kulcsár Edina és Szabó András Csuti bár elmondásuk alapján évekig küzdöttek kapcsolatukért, nemrég bejelentették, hogy elválnak útjaik. A hír bár sokakat megdöbbentett, az igazi meglepetés néhány napja érkezett, Edina ugyanis máris közölte, hogy rátalált a szerelem G.w.M személyében, akivel korábban közös klipet is forgattak. Edina azt is megosztotta azóta, hogyan ismerték meg egymást. A polgári nevén Varga Márk felesége a Fókusznak adott interjút arról, hogyan érintették őt az elmúlt napok.



Fotó: RTL Klub

A kialakult helyzet miatt azért van bennem neheztelés, mert azt gondolom lehetett volna ezt sokkal jobban kommunikálni, hogy kevésbé sérüljünk mindannyian, de főleg most gondolok itt az én és gyermekeim helyzetére. Olyan fókuszba kerültünk, ami nem biztos, hogy előre viszi a történetet

- mondta a 31 éves Nagy Melanie, kétgyermekes édesanya, G.w.M felesége.

Anya, te mindig mindent megoldasz, és ettől én olyan szinten elérzékenyültem, hogy megráztam magam és azt mondtam, na jó, menjünk és színezzünk

- mesélte Melanie.

Férje január 3-án jelentette be, hogy külön utakon folytatják. Melanie most vadonatúj munkahelyén, a DikH Rádióban nyilatkozott kizárólag a Fókusznak.

Máson sem tudok gondolkodni, csak a folytatáson, hiszen kétgyermekes anyukaként nyilván az a legfontosabb, hogy biztosítsam a gyermekeim és a saját biztonságunkat, létbiztonságunkat

- mondta, majd hozzátette, hogy amint realizálódott benne, hogy mi a helyzet, azonnal lépett.

Melanie azt is elmesélte, hogy a rádiós munka még új neki, hiszen nemzetközi kapcsolatok szakértőként végzett a Nemzetvédelmi Egyetem, ma már Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi Karán, ahol nukleáris fegyverkezés volt a szakiránya. Mielőtt összeházasodott volna G.w.M-mel több nagykövetségen is dolgozott, angolul és héberül is beszél.

Állítása szerint Washingtonban, a Fehér házban is elnyert egy ösztöndíjat, Obama csapatában dolgozott volna, de ekkoriban ismerte meg gyermekei apját és úgy döntött, marad Budapesten és elkezdik a közös életüket építeni.

Melanie szerint a közte és a férje közti különbségek sosem okoztak gondot nekik. G.w.M sosem titkolta, hogy nem szerzett diplomát és érettségije sincs, erről a 24.hu-nak adott interjúban beszélt.

A fiatal anyuka azt is elmesélte, hogy nem kereste a szereplést és azt sem akarta, hogy férje nyilvánosságra hozza különválásukat. Szerette volna a gyerekekkel csöndben megélni életüknek ezt a nehéz szakaszát.

Velem vannak jelenleg többet a gyerekek, úgyhogy az én felelősségem az, hogy ebből a mindennapokban minél kevesebbet érezzenek, én ezt maximálisan igyekszem teljesíteni ezt a feladatomat és ebben nagyon nagy segítségemre vannak a barátaim, a családom

- mondta a Fókusznak.

Miközben G.w.M felesége a Fókusznak mesélt, a férfi éppen új klipjét forgatta új barátnőjével, Kulcsár Edinával.

A hosszabb interjú itt tekinthető meg:

