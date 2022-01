Pár napja arról szólnak a hírek (Kulcsárékon túl), hogy Tápai Szabina és Kucsera Gábor házassága is véget ért. Barátaik szerint a két sportoló már nem is él együtt egy ideje. Most megszólalt a házaspár is, hogy mi igaz a pletykákból.

A Blikk írt arról nemrég, hogy Szabina és Gábor egy ideje már küzdöttek kapcsolatukért, de kudarcot vallottak házasságuk megmentésére tett kísérleteikkel, így különváltak útjaik, amit több ismerősük is alátámasztott a lapnak. A pletykák szerint Kucsera már el is költözött a családi fészekből, a pár pedig már tavaly ősz óta nincs együtt, ugyanis a problémák 2021 nyarán ütötték fel a fejüket, ezeket pedig nem tudták megoldani.

Tápai és Kucsera tagadja a szakításról szóló állításokat

A sportoló duó 10 éve él együtt (ebből közel 9 éve házasságban), mára három gyermeket nevelnek közösen. Gábor most úgy nyilatkozott a Borsnak, hogy szépen élik az életüket és együtt vannak annak ellenére, hogy nem sűrűn beszélnek magánéletükről. A Bors információi szerint ha adódtak is problémák, megoldották azokat, így a sportolók továbbra is egy párt alkotnak, a lapnak pedig közösen nyilatkoztak:

A hírt, miszerint már nem alkotunk egy párt, ezúton is cáfoljuk. Az ezzel kapcsolatban felmerülő további, alaptalan pletykákra nem kívánunk reagálni

– írták, ezzel végleg tiszta vizet öntve a pohárba és lezárva a találgatásokat.

Forrás: Bors