Megdöbbentő dolgokat állít a Farm VIP szereplője Kucsera Gáborról – emiatt veszhetett össze feleségével a sportoló?

Pár napja arról szólnak a hírek, hogy Tápai Szabina és Kucsera Gábor házassága is véget ért. Barátaik szerint a két sportoló már nem is él együtt egy ideje. Azóta ők is megszólaltak, cáfolják az arról szóló híreket, hogy már nem alkotnak egy párt.



De közben itt az újabb fordulat! A Farm VIP egyik szereplője most az állítja,

a műsorban történtek miatt kapott össze Tápai Szabina és Kucsera Gábor.

A Farm VIP 1. évadának egyik szereplője a Promotions.hu-nak nyilatkozott arról, amit a műsorban tapasztalt.

Az egykori játékos, aki ugyancsak a sárga csapat tagja volt, azt állítja, hogy a TV2 műsorának 2020-as évadában Tápai Szabina párja, Kucsera Gábor és Sydney van den Bosch összeszűrték a levet.

Szerinte ez az oka annak, hogy mindkét híresség házassága válságba jutott:

Nekem aztán tök mindegy, ki kivel lép félre, sokat tudnék mesélni az ott történtekről, ami már nem a műsor része volt, de azt biztosan állíthatom, hogy Syndey kavart be Kucseráéknak. Elég sokat voltunk távol a családjainktól, mindannyiunk számára kemény próbatétel volt a műsor, és valószínűleg, a társaik hiánya volt az oka, hogy Syd és Gabi egymásban lelki társakra találtak. Hogy ez csak egy pillanatnyi kalandozás volt, vagy a műsor után is találkozgattak, azt nem tudom, de biztos vagyok benne, hogy Szabina megtudta, és ezen vesztek össze most.

- nyilatkozta, ugyanakkor azt is elmondta, egészen biztosnak tartja, hogy Tápai Szabináék az igazat mondták, amikor azt nyilatkozták, hogy még mindig együtt vannak. Úgy gondolja valószínűleg meg tudták beszélni, és ez is "csak egy próbatétel volt nekik".

Ők nem fognak elválni. Sydneyben és Tamásban már nem vagyok ennyire biztos. Sydneynek szerintem ez több volt puszta kalandozásnál

- utalt a neve elhallgatását kérő informátor Sydney van den Bosch férjére, Egerszegi Tamásra, akivel már lassan négy éve mondták ki a boldogító igent.

A lap szerint a Farm VIP szereplőjének kijelentését alátámasztja az, hogy Sydney van den Bosch közösségi oldaláról eltűntek a közös képei a férjével.

