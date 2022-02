Hajmásy Péter az Instagram-oldalára töltött fel egy fotót a kedveséről.

Fotó: @nadai_aniko/Instagram

Még csak alig néhány hete jelentette be az eljegyzését Nádai és Hajmásy, nem sokkal később már arról is beszámoltak, hogy első közös gyermeküket várják. A lánykérés egy tengerparti nyaraláson történt, ahonnan Anikó több bikinis fotót is feltöltött, amelyeken még egyáltalán nem látszódott a pocakja. Most viszont a jegyese is posztolt egy képet az Instagram-oldalára, amin már jól látszik Anikón a várandósság.

A kép leírása szerint épp Hajmásy szülinapját ünnepelték egy étteremben, ott készült a fotó. A kép ide kattintva elérhető.

Fotó: @nadai_aniko/Instagram