Schobert Lara korábban túlméretezett ruhákban járt, mert szeretett volna elbújni

Mára megkedvelte a csinos ruhákat, ám nincs türelme vásárolni, ezt az anyja intézi, akivel egymást közt cserélik a ruhákat.

A Blikk cikke szerint évekig túlméretezett göncöket hordott Schobert Lara, aki mára már kibékült az elegáns és csinos nőies ruhákkal is, és imád öltözködni, valamint a divatot is követi.

Fotó: YouTube/Schobert Lara

- mondta el a lapnak, és azt is megosztotta velük, hogy ennek ellenére nincs türelme a vásárolgatáshoz, azt az anyja, Rubint Réka szokta intézni, miután hiába kérleli, hogy lánya menjen vele vásárolgatni.

A változást az öltözködéshez az is generálta, hogy Schobert Lara évek óta egy ruhamárka modellje.

A Sugarbird modellje vagyok. Nagyon szeretem a csapatom és a ruhákat is, mindet szívesen hordom. Évekig hatalmas, túlméretezett göncökben jártam, mert szerettem volna elbújni, sajnos ez jellemző rám, hogy nem vagyok tisztában az értékeimmel és az adottságaimmal. Ezt már az iskolában és itthon édesapám is szóvá tette, hogy ne járjak zsákokban. A márkának vannak testhezálló, elegáns darabjai is, így szerettem meg az igazán nőies darabokat is viselni