Valakinek nagyon nem tetszik, ahogyan az énekesnő a Konyhafőnök című műsorban viselkedik.

Fotó: LifeTV/YouTube

Amióta először megjelent a főzős reality műsorban, Tóth Vera több hullámhegyet- és völgyet megélt. Nem egy alkalommal akadt ki és dühödött be a forgatások során, de az is számtalanszor előfordult, hogy elsírta magát, sőt, egyszer fel is akarta adni a versenyt. Mégis, végül ő lett a széria harmadik helyezettje.

A Konyhafőnök VIP-ben látott szereplésével viszont nem mindenki tetszését nyerte el. Most például az Instagram-oldalán 24 órán át elérhető sztorikban osztott meg egy durva üzenetet, amit a műsor egyik nézőjétől kapott.

Undorító a modorod és a viselkedésed! Beképzelt, hisztis, dagadt p*csa! „Konyhafőnök”

– írta a férfi. Ezt már az énekesnő sem hagyhatta szó nélkül, de közel sem úgy reagált, amire számíthattunk volna.

„Jó reggelt neked is, kedves Tamás”

– válaszolt higgadtan.

Fotó: LifeTV/YouTube