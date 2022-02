Változatlan hevességgel tombol a szerelem Affleck és Lopez között: ezt az ajándékot kapta az énekesnő

Nem mindennapi ajándékkal kedveskedett szerelmének, Jennifer Lopeznek Valentin-nap alkalmából Ben Affleck. Az Oscar-díjas színész nem bízta a véletlenre: személyre szabott, kreatív meglepetéssel készült, amelynek nagy sikere lett.

Fotó: MTI/AP/Invision/Jordan Strauss

Affleck JLo tavaly decemberben megjelent, On my Way című videóklipjébe szúrt be régebbi, 2002 és 2004 között készült felvételeket. A közel négy perces videó így elég szívhez szóló és nosztalgikus hangulatú lett – írja a Velvet.

Miközben a videót néztem, elgondolkodtam azon, milyen utat jár be az igaz szerelem; ez az út váratlan fordulatokkal teli, és ha a szerelem igaz, akkor örökké is tarthat. Teljesen ellágyult tőle a szívem

– vallotta be az énekes-színésznő a hírlevelében.

Forrás: velvet.hu

Fotó: MTI/AP/Invision/Jordan Strauss