Dühöngenek a TV2 alkalmazottai az új számítógépes rendszer hibái miatt

Hosszú, dühös emailekben foglalták össze a TV2 Csoport munkatársai, milyen súlyos problémákkal szembesülnek a 14 tévécsatorna adásszerkesztése közben az újonnan bevezetett komplex számítógépes rendszer miatt.

Fotó: TV2

A Media1 legfrissebb cikke szerint a tegnapi átállás tovább erősítette a Pavel Stanchev vezérigazgató és Vilma Pavlova hr- és üzemeltetési igazgató alkalmatlanságával kapcsolatos TV2-s véleményeket, és most már azok közül is többen a felmondásukat tervezik, akik eddig lojálisak voltak a céghez. A portál birtokába került számos olyan belső e-mail, amelyben a tegnapi átállás után többen igen dühösen komoly problémákról számolnak be.

A munkatársak állítólag azért is rögzítik emailben a problémákat, mert attól tartanak, ha a szoftver nem megfelelő működése miatt valami gond támad az adás lebonyolításakor, ezt rajtuk kérik majd számon. Ebből pedig akár bírósági ügy lehet, de ha írásos nyoma van annak, hogy jelezték főnökeiknek a szoftverrel kapcsolatos gondokat, nincs az a bíróság, amely ezek után a TV2-nek adna igazat.

A levelekben arról számolnak be a munkatársak, hogy ami az előző szoftverben jól működött, az most nem, vagy csak körülményesen. Azt írják, az új program időnként összevissza tesz be egyes adáselemeket, rosszul számolja az időt, azaz néha 1 perc 30 másodperces tartalmat 3-nak számol.

Forrás: blikk.hu/media1.hu

Címlapkép: pixabay.com