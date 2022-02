Weisz Fanni végre reagált arra, hogy megszületett az exe kisbabája

Eddig nem akart reagálni, most azonban megtörte a csendet.

Weisz Fanni exférje, Hajmásy Péter tavaly az RTL Klub műsorvezetője, Nádai Anikó mellett találta meg a boldogságát – idézte fel az Index.

Fotó: MTI/Illyés Tibor

Az elmúlt hónapok során sor került a lánykérésre is, nem sokkal később pedig az is kiderült, hogy Hajmásyból hamarosan apuka lesz. A hír hallatán egyből mindenki Fanni Instagram-oldalát kezdte el kérdésekkel bombázni, a modell azonban nem reagált semmit. Most azonban reagált az eseményekre.

"Annyira sokan kérdeztétek ezt, ezért most nektek egyszer elmondom. Valójában teljesen közömbös számomra. Az exférjem a múlt, Anikót meg nem ismerem. Kívánok a babának jó egészséget és boldog életet"

- írta Weisz Fanni.

Forrás: Index.hu