A showman még mindig instabil mentális állapotban van.

Fotó: LifeTV/YouTube

Gáspár Győző már jó ideje küzd mentális gondokkal – pánikrohamokkal és depresszióval –, amelyek folyton kiújulnak nála. Most is csak néhány fellépés kedvéért jött ki a pszichiátriáról, de hamarosan ismét bevonul az intézménybe.

Sokan meglepődtek, hogy koncerteztem a hétvégén, de én ebből élek, ezért jöttem ki két hét után egy kis időre a pszichiátriáról

– mesélte a blikk.hu-nak az énekes. A betegségéről elmondta:

Aki nem élt még át ilyet, az nem tudja, milyen érzés ez. Nem olyan, mint egy betegség, amire beveszek egy gyógyszert és elmúlik. Ezt sokan nem értik meg, engem pedig rettenetesen bánt, hogy nagyon sokan csak nevetnek rajtam vagy éppen bántó véleményeket írnak, holott ez nem játék.

Gáspár arról is őszintén vallott a lapnak, hogy korábban már öngyilkossággal is próbálkozott: egyszer sok gyógyszert vett be, máskor pedig az ereit vágta fel.

Attól félek, hogy újra megpróbálom eldobni az életem

– tette hozzá. De azt is elárulta, hogy rosszat tesz az állapotának a rengeteg rosszindulat, ami elér hozzá. A negatív kommentek, az ellenszenv, a rossz vélemények mind, mind egyre mélyebbre taszítják. Mindenesetre bízik az orvosaiban, akik kisegíthetik ebből a gödörből.

