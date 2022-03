A nép szolgája című sorozat első részét március 20-án mutatják be.

Fotó: CHARLES PLATIAU / POOL / AFP

Mint ismert, Volodimir Zelenszkij Ukrajnában első körben színészi tehetsége miatt vált ismertté. Először A nép szolgája című ukrán sorozatban láthatták a nézők – ami most, a háború nyomán nagybb nemztközi figyelmet kapott, mint valaha. Az utóbbi két hétben sorra vásárolták meg különböző adók a sugárzási jogait, és így tett most az RTL Klub is.

Országos televíziós premierként az RTL Klubon látható A nép szolgája című ukrán sorozat, melynek főszerepét a háború sújtotta Ukrajna elnöke, Volodimir Zelenszkij alakítja

– közölte a csatorna.

A telex.hu információi szerint a forgalmazó a sorozat sugárzási jogainak értékesítéséből származó becsült jutalékát, 50 ezer eurót jótékony célra, az Ukrán Vöröskereszt támogatására fordítja. A csatorna emellett felajánlott további 30 millió forintot az Ökumenikus Segélyszervezet javára, az ukrán bajbajutottak megsegítésére.

A nép szolgája első két epizódjának tervezett premierje március 20-án lesz az RTL Klubon.

A nép szolgája című, három évadot megélt ukrán vígjátéksorozatot 2015 és 2019 között gyártották. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök politikai pályafutása előtt hazájában népszerű színész, komikus, forgatókönyvíró, filmproducer és rendező volt. Studio Kvartal 95 néven alapított produkciós cége számos filmet, rajzfilmet és televíziós sorozatot gyártott, köztük az Ukrajnában nagy népszerűségnek örvendő A nép szolgáját is. 2018-ban alapított politikai pártja neve is megegyezik legnépszerűbb sorozatának címével.

A nép szolgája egyébként a premiert követően minden nézettségi rekordot megdöntött a sorozatot sugárzó ukrán tévécsatornán, később egy mozifilm is készült belőle, és számos nemzetközi tévés díjat kapott. Anno a sorozat sikerén felbuzdulva jelentette be Volodimir Zelenszkij – ezúttal valódi – indulási szándékát elnökjelöltként a 2019-es ukrán elnökválasztáson, amelyet végül nagy többséggel meg is nyert.

Forrás: telex.hu

Fotó: CHARLES PLATIAU / POOL / AFP