A rapper pár napja már kiosztotta egyszer a Facebookon a járványellenes Gődény doktort. Akkor egy nyomorult csalónak nevezte. Erre reagált Gődény György egy videóban. "Nézz a szemembe" – üzente Majkának.

Gődény György Majka első posztja után azt írta, március 14-én várja a tévést a fővárosban egy semleges helyen, szemtől szemben, hogy kiderüljön, "vajon csak a közösségi média felületein bátor vagy meri vállalni nyíltan is a nézeteit?"

Erre adott választ most Majka.

Jaj anyám, Gödény Úr! Örülök, hogy végre reagáltál és előbújtál a kis barlangodból! Vitára hívsz, ez valami fantasztikus. Nagyon kedves vagy, hogy még egy moderátort is adnál, aki levezényli a köztünk zajló beszélgetést és fogja a kezem, hogy ne féljek. Gyurika, azért mert valakinek földig érő szakálla van, és bevett egy raklapnyi szteroidot, attól én nem fogok megijedni. Olyanokkal vitatkozol, akiknek a nevük előtt a dr. cím ott van, nem olyanok mint te, akik csak odatették a nevük elé. Az embereket próbálod meggyőzni arról, hogy ők hazudnak, te pedig nem. Nagyon szívesen vitatkozok veled bármikor, csak nekem is lenne egy kérésem.Mikor jössz, hozz el egy táskába 150 millió forintot, amit tőlünk loptál el. Ha ezt elhozod, akkor leállok veled vitatkozni, addig viszont csak egy csaló vagy, egy senkiházi!Nyilvánvalóan választási családban vettél részt! Ezt hogy engedik meg Magyarországon?... Menjél edzél még, de ne csak testre, agyra is!