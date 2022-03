Gődény György kiakadt: szájkarate után öklözésre hívja ki Majkát

Egészen elképesztő irányokat vesz Majoros Péter és Gődény György szócsatája. A Normális Élet Pártjának vezetője korábban még vitázni hívta a rappert, most viszont már küzdősportról beszél.

– ezekkel a mondatokkal indította friss bejegyzését Gődény György, aki az utóbbi napokban vitába keveredett Majoros Péterrel.

Mint az Index írja, a dolog abból indult ki, hogy a Normális Élet Pártja pénteken közlemény adott ki az orosz–ukrán háború kapcsán, amelyben kifejtették, hogy a békét szerintük az ukránok is megsértették az orosz etnikum elleni agresszióval és azt is megjegyezték, szerintük a NATO provokálja Oroszországot.

A közlemény tartalmára reagálva Majoros Péter, aki az elsők között fejezte ki szolidaritását az ukránokkal, nemrég hosszú bejegyzést tett közzé a Facebook-oldalán, cseppet sem kímélve abban Gődény Györgyöt.

Egyebek mellett kijelentette:

Abban az esetben állok szóba veled, ha egy kis táskában elhozol 150 millió forintot. Bizony. Amit tőlünk loptál el. Tőlem is. Sőt az emberektől. Azoktól az emberektől is elloptál 150 millió forintot, akik tátott szájjal követnek téged a neten. Ha elhozod azt a 150 millió forintot, szépen elsétálunk vele oda, ahonnan hoztad, és befizetjük. Visszaadod az embereknek a pénzét, és utána leállok veled vitatkozni. Addig viszont csak egy csaló vagy, egy senkiházi, akit egyébként én magam nem is értem, hogy engednek a választások közelébe. Úgy, hogy nyilvánvalóan választási csalásban vettél részt. És most megint csinálhatod a fesztivált. Hát ez hogy van, Gyuri?