Nagy Ervin alakítja Zámbó Jimmyt a róla szóló sorozatban

A Blikk cikke szerint már zajlik a forgatása az RTL Klub új sorozatának, A Királynak, a tízrészes produkcióban Zámbó Jimmyt Nagy Ervin fogja alakítani.

Nagy Ervin Otho szerepében Claudio Monteverdi Poppea megkoronázása című darabjának próbáján a Katona József Színházban 2020. március 4-én.

Fotó, címlapkép: MTI/Mohai Balázs

Nagy Ervin a lapnak elmondta, nem volt rajongója Jimmy munkásságának, de azt hatalmas szakmai kihívásként éli meg, hogy őt alakíthatja.

- magyarázta a lapnak a színész, akinél viszont mostanában sok Zámbó-dal csendül fel otthon, a szerepre készülve.

- mondta el a lapnak, aki azt is elárulta, honnan igyekszik ihletet meríteni az alakításához.

Jimmy családjától megkaptunk pár régi VHS-kazettát, amelyen családi események vannak. Bepillantást nyerhettem a privát életébe, hogy milyen ember is volt ő. Ki is az a Jimmy, aki Csepelen él, és imádja a gyerekeit, öleli, puszilgatja őket? Próbáltam egy-két jellegzetes testtartást, kézmozdulatot leutánozni, amelyről a nézők, akik ismerték, vagy látták őt, egyből ráismernek majd. Ettől függetlenül nem az a célom, hogy egy az egyben olyan legyek, mint ő, nem a popsztárt vagy az ikont akarom alakítani, hanem az embert. Azt gondolom, néhány rész után már a nézők is elvonatkoztatnak attól, hogy mennyire hasonlítok rá.