Ez igen meglepő húzás egy miniszterelnök-jelölttől.

A hírt Márki-Zay egy rövid videóban jelentette be, amelyben a The Ting Tings egyik dalára, a That's Not My Name-re rávágták, hogy a neve ugyan dr. Márki-Zay Péter, de hívják MZP-nek, Apának, Mini Ferinek, polgármester úrnak, miniszterelnök-jelöltnek, és reméli, hamarosan... Nagypapának is.