A szájába nyúlva jelezte, hogy gyomorforgatónak tartja a kormánypárt sunyi akcióját.

MTI/Koszticsák Szilárd

A nyugat.hu arról számolt be, hogy a Vas megyei falvakban sorra rendeznek államilag finanszírozott, ingyenes koncerteket, amelyek egyben a Fidesz és Hende Csaba kampányrendezvényeként is működnek. Ezzel még nem is lenne akkora baj, hiszen megszoktuk, hogy az adófizetők pénze nem feltétlenül a legszükségesebbekre megy el. Az viszont már nagyobb probléma, hogy a fellépőket nem értesítik, milyen eseményen kell fellépniük.

Csak rátok való tekintettel maradok most itt, mert ez egy kampányrendezvény, és én ilyet nem vállalok! Ez egyértelműen benne van az aláírt szerződésemben!

– a lap egyik olvasójának beszámolója szerint ezekkel a mondatokkal köszöntötte a közönséget a séi kultúrház színpadán szombaton este Bereczki. És ha ez még nem lett volna elég kínos az első sorban ülő polgármesternek és Hende Csabának,

Bereczki a szájába nyúlva jelezte, hogy szerinte gyomorforgató, ami a fellépése előtt elhangzott a színpadon.

A séi Kultifeszt elnevezésű kampányrendezvényen a program Nagy Róbert polgármester, valamint a fideszes jelölt, Hende Csaba hosszú köszöntőjével kezdődött. Ezután Bereczki Zoltán lépett a színpadra, aki hallva az előtte elhangzott erősen kampányszagú beszédeket, meglehetősen feldúltan állt a közönség elé, majd a véleményét markánsan meg is fogalmazta a politikusoknak és a megjelent szép számú közönségnek egyaránt.

A koncerten résztvevők szerint mindez szemmel láthatóan nem esett jól az első sorban feszengő Hendének.

Ahogyan az sem, amikor ezt megelőzően, amikor az est fénypontjaként a polgármester színpadra invitálta Hendét, a közönség egy része hangosan fejezte ki nemtetszését.