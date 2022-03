Oscar-gála: Sipos Zsuzsa Oscar-díjat kapott, Will Smith lekevert egyet Chris Rocknak

Zajlottak az események a 2022-es díjátadón.

Az MTI híre szerint Sipos Zsuzsanna, a Dűne díszletberendezője elnyerte az Oscar-díjat a legjobb produkciós tervezés kategóriában Patrice Vermette látványtervezővel együtt a helyi idő szerint vasárnap este Los Angelesben megrendezett 94. Oscar-díjátadó ceremónián.

Patric Vermette produkciós tervező és Sipos Zsuzsa díszletberendező a szobraikkal a hollywoodi Dolby Theatre-ben 2022. március 27-én.

Fotó, címlapkép: AFP/Frederic J. Brown

A produkciós tervezés Oscar-szobrát hét további kategória Oscarjával együtt még a gála előtt osztották ki a Dolby Színházban, hogy az élőben közvetített díjátadó gördülékenyebb legyen.

A Frank Herbert klasszikusából Denis Villeneuve rendezésében született Dűne részben Magyarországon készült. A produkció a velencei filmfesztiválon debütált.

Sipos Zsuzsanna március közepén már a brit filmakadémia BAFTA-díját is elnyerte munkájáért.

Nyolc kategóriában ugyanis még az élő adás előtt adták át vasárnap este a hollywoodi Dolby Színházban az Oscar-díjakat. Ezek közül négyet a Dűne alkotói vehettek át.

Az első győztesek között volt Hans Zimmer zeneszerző is, aki csaknem 30 évvel az első után nyerte el második Oscar-szobrát a Dűne filmzenéjéért.

A Dűne a legjobb vágás, hang és produkciós tervezés Oscar-díját is megkapta.

A rövid dokumentumfilmek kategóriájában a The Queen of Basketball című produkció győzött, a legjobb animációs rövidfilm díját a The Windshield Wiper kapta, a legjobb kisjátékfilmnek járó Oscart pedig a The Long Goodbye. A smink és haj-kategóriában a Tammy Faye szemei című film győzött – olvasható az MTI hírében.

A Telex cikke szerint a díjátadón egy nem szokványos eset is történt: Chris Rock a sínpadon a legjobb dokumentumfilm bejelentése előtt elsütött pár viccet a jelenlévők kárára, Will Smith feleségét, Jada Pinkett Smith-t is megtalálta azzal, hogy alig várja, hogy kijöjjön a G.I. Jane második része. A poén arra épült, hogy a G.I. Jane-ben Demi Moore kopaszra borotváltatta magát, Jada Pinkett Smith pedig kopaszon jelent meg a díjátadón, mert a cikk szerint alopeciában (betegség okozta hajhullás) szenved.

Footage of Will Smith punching Chris Rock after he made a joke about his wife at the #Oscars pic.twitter.com/Hp3k0Do9Qk — Matt Neglia (@NextBestPicture) March 28, 2022

Will Smith emiatt ment fel a színpadra és adott egy pofont Chris Rocknak, majd a színpadról lejövet többször is azt kiabálta a cikk szerint, hogy Rock ne vegye a szájára a felesége nevét, némi káromkodással megspékelve.

Smith, miután megkapta a legjobb színésznek járó díjat, a beszédében bocsánatot kért az esetért, és tudja, hogy a szakmában sokkal többet kell elviselnie mindenkinek, de ő védelmezi a családját.

A Telex cikke szerint az Oscar-gála nagy vesztese A kutya karmai közt volt, mert a 12 jelölésből csak egyben kapott díjat, Jane Campiont díjazták a legjobb rendezésért járó szoborral.

A 94. Oscar-gála nyertesei a Telex gyűjtésében:

Legjobb film: CODA

Legjobb rendező: Jane Campion (A kutya karmai közt)

Legjobb külföldi film: Vezess helyettem

Legjobb dokumentumfilm: Summer of Soul (...Or, When the Revolution Could Not Be Televised)

Legjobb női mellékszereplő: Ariana DeBose (West Side Story)

Legjobb férfi mellékszereplő: Troy Kotsur (CODA)

Legjobb női főszereplő: Jessica Chastain (The Eyes Of Tammy Faye)

Legjobb férfi főszereplő: Will Smith (Richard király)

Legjobb eredeti forgatókönyv: Belfast

Legjobb adaptált forgatókönyv: CODA

Legjobb operatőr: Greig Fraser (Dűne)

Legjobb filmzene: Hans Zimmer (Dűne)

Legjobb eredeti dal: Nincs idő meghalni (Billie Eillish & Finneas)

Legjobb hang: Dűne

Legjobb animációs film: Encanto

Legjobb animációs rövidfilm: The Windshield Wiper

Legjobb élőszereplős rövidfilm: The Long Goodbye

Legjobb rövid dokumentumfilm: The Queen Of Basketball

Legjobb vágás: Dűne

Legjobb speciális effektusok: Dűne

Legjobb haj és smink: The Eyes Of Tammy Faye

Legjobb jelmez: Szörnyella

Legjobb production design: Dűne