Zámbó Krisztián tiszta vizet öntött a pohárba! Ezt gondolja Tóth Andiról

Zámbó Jimmy fia elmondta a véleményét Tóth Andiról.

Múlt szombat este a Csepeli Munkásotthonban Zámbó Jimmy-emlékestet tartottak, ahol többek között Tóth Andi is fellépett, aki Cserháti Zsuzsától az Egy elfelejtett dal-t énekelte.

MTI Fotó: Szigetváry Zsolt

Később a Tények írt arról, hogy Zámbó Krisztián a produkció után nemtetszését fejezte ki azzal kapcsolatosan, hogy az énekesnő miért pont ezt a számot választotta. Kiderült, hogy azért, mert az édesanyja nagy kedvence, és ritkán hallja őt ilyen nívós dalban énekelni. Ezek után néhány újság arról írt, hogy Zámbó Krisztiánnak mennyire nem tetszett Tóth Andi dalválasztása.

Krisztián ma egy friss videóban reagált azokra az állításokra, hogy ő "utálta Tóth Andi produkcióját a Jimmy emlékkoncerten".

Rögtön az elején kiemelte, hogy a cím hazugság, hiszen egyáltalán nem így érez az előadással kapcsolatban.

"Andit én nagyon szeretem, mi már fel is léptünk együtt, tök jó fej csaj és nagyon elismerem őt, ezt tudja nagyon jól. Még az is felreppent, hogy rokonok is vagyunk, de én nem hinném, bár büszke lennék rá, mert még egyszer mondom, nagyon szeretem Andit. Ha olyan vagány és fiatal lennék, mint ő, akkor most én is úgy fejezném ki magam, ahogyan ő szokta, én azt imádom, de mivel 42 éves vagyok, én már nem tehetem meg, hogy elküldjek a náthás ...-ra minden oldalt"