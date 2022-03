Nemrég ért véget Molnár Anikó legutóbbi párkapcsolata, amiről beszélni sem nagyon szeretne.

Az egykori Nagy Ő a Story magazinnak elmondta,

a jövőben már csak azt a férfit mutatja meg a nyilvánosságnak, aki gyűrűt húz az ujjára.

Mint mondja, általában ő dobbant a pasik mellől, akikkel nem találja a közös nevezőt, ha viszont mégsem, az exek rendre az ajtaján kopogtatnak egy újabb lehetőségért.

Idővel mindig rájönnek, hogy mit veszítettek, de akkor már késő. De egyébként nagyrészt én szoktam szakítani. Valahogy elkényelmesednek mellettem a pasik, mert örömmel főzök, mosok, kiszolgálom őket, és azt hiszik, ez alanyi jogon jár

– tette hozzá a Story magazinnak.

Az egykori Nagy Ő kissé bele is fáradt a kapcsolatokba. Bochkor Gáborral például annak idején házasságot és gyereket is terveztek, de végül nem jöttek be a számításaik.

Gáborral esküvőt terveztünk, és sírva borultunk egymás nyakába, amikor megbeszéltük, hogy gyereket szeretnénk. Ő kezdeményezte mindkettőt, majd semmi sem lett belőle. 2005 óta nem is beszéltünk egymással. Pedig hihetetlen mély érzésű ember, aki nagyon tud szeretni, csak sajnos nem tartósan

– magyarázta.

46 évesen most már csak egy társat keresek, akivel a hátralévő éveket tartalmasan tudjuk eltölteni. Aki jóban-rosszban mellettem áll, és aki nem az ismertségemet, hanem engem, Molnár Anikót szeret.