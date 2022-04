Bödőcs egy időre visszavonul, szerinte hamarosan Fehérororszország sorsára jutunk majd

Szerinte az ellenzék is megérne egy fekete humormisét, de azt már azelőtt unja, hogy belekezdett volna.

Kiütéssel nyerte meg a Fidesz az áprilisi választásokat, hétfőn Orbán Viktor zsinórban a negyedik ciklusát kezdte meg az ország miniszterelnökeként.

A választás eredményére több híresség is reagált a közéleti személyek mellett, így tett nemrég Bödőcs Tibor is. A humorista legutóbb a Ruszkik, haza, család című előadását mutatta be a színpadon, most pedig alkotói szabadságra megy.

Érzésem szerint a szép, lassú putyinizáció legfinomabb fogásai egyre nagyobb adagokban érkeznek majd: mérnökien legyártott újabb és újabb ellenségképek, sebészi pontosságú gyűlöletkampányok díszzsebkendős, gejl influencerek meg egyéb biorobotok előadásában. A maradék sajtó szuttyongatása. Sikerpropaganda. Szépen csomagolt hazugságok. Saját, ámde szerény tehetségű emberek kitömése pénzzel, paripával. Humortalan cinizmus. Agyrémek. Megélhetési hergelöncök. Polgári szalonnáculás. Csipkés, nagy összeesküvéselméletek hímzése a néplélekre: Belorusz-light, öröm lesz nézni. Mindeközben, ahogy szokta, a „baloldal” „megújul”. Feriék betipegnek N. Sándor próféta tévéjébe, míg beengedik őket, a rendszernek órái lesznek hátra, még évekig

– írta Facebook bejegyzésében, hozzátéve, hogy szerinte az ellenzék is megérne egy humormisét.

A NER működését bemutattam a színpadon, nagyrészt a populizmusról szól a Mulat a Manézs. Ahogy a Ruszkik, haza, család című bagatellemben jeleztem, ezt már nem érzem elég nagy kihívásnak. Az úgynevezett ellenzék is megérne egy fekete humormisét, de azt már az előtt unom, hogy elkezdeném.

A humorista jelenleg nem tudja, mivel folytatja majd előadásait, de szerinte többek között ezért is szép ez a szakma, így mindenkitől türelmet kér, azt ígérve, hogy jókat fog még röhögni a közönségével.