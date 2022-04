Az influenszer Instagram sztoriban beszélt arról, hogy a retusáló alkalmazások olyan megfelelési kényszert helyeznek az emberekre, amit azok nem tudnak teljesíteni

@pumped_gabo/Instagram

Pumped Gabo az éjjel a 24 órán át elérhető Instagram történetében értekezett hosszasan a FaceAppról és a hasonló retusáló alkalmazásokról – vette észre a 24.hu. Mint mondja, rengeteg nő és most már férfi is használja ezeket az applikációkat, pedig Budapest nem egy olyan nagy város, mindenki ismer mindenkit, így hamar kiderül, ha valaki másnak mutatja magát a közösségi oldalain, mint amilyen élőben.

Ennyire önbizalomhiányosak a nők. Az a baj, hogy a mai világban már a tökéletes a normális. Ha valaki az Instagramon nem tökéletes, az szar. Ha tökéletes, az meg a teljesen normális, ettől a sok programtól

– vélekedik a testépítő. Majd hozzáteszi: az ilyen appok olyan megfelelési kényszert helyeznek az emberekre, amit nem tudnak megugrani, hiszen nem tudnak a valóságban is olyanok lenni, mint a filterek segítségével.

Úgy véli, az emberek túl sokat foglalkoznak a külsőségekkel azt remélve, hogy mások ettől majd többnek látják őket.

„Nagyon sok energiát fordítunk ezekre a dolgokra, és ezek helyett olyan dolgokra kellene fordítanunk a saját figyelmünket, ami a saját szellemi fejlődésünket segíti előre, hogy boldogabbak legyünk, hogy jól érezzük magunkat, hogy jobban tudjuk értékelni a dolgokat” – folytatta.

Persze arra is kitért, hogy tisztában van azzal, hogy ő is sokat áldoz a külsejére, ám ez idő alatt nagyon jól érzi magát, edzés közben például zenét is hallgat, ami jó hatással van a lelkére.