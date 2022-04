A tokiói paralimpián aranyérmet szerző úszónő, aktivista hamarosan édesanya lesz. Már gömbölyödő pocakkal állt Annoni Zita kamerája elé – írta meg a GLAMOUR.

Várandós a világ- és Európa-bajnok, paralimpiai bajnok magyar paraúszó, Illés Fanni. A sportoló a GLAMOUR magazinnak mesélt először nyáron érkező kisbabájáról.

Illés Fanni és edzője, Szabó Álmos tavaly jelentették be eljegyzésüket. Fanni akkor azt mondta, nagyon hálás a sorsnak párjáért.

– nyilatkozta akkor a sportoló. Közös életük most új szakba lépett: úton van első gyermekük.

A hatodik hónapban vagyok, ami sokaknak meglepő lehet, mert eddig is jártam edzésre, ugyanúgy tettem a dolgom, mint eddig, és ezután is ezt tervezem. Viccesen megfogalmaztam, hogy jó lenne vízben szülni, jó lenne, ha ott folyna el a magzatvíz a medencében. Tizennyolc éve az élsportban élek, így érzem jól magam. Szerencsére nincsenek rosszulléteim, edzés közben és után érzem magam a legjobban. Persze tudom, hogy lassítanom kell, mert egyre nehezebb vagyok, és a vállaimat nem szeretném túlterhelni, hogy esetleg még egy műtét legyen belőle, már kétszer átestem ezen korábban.

– mesélte a sportoló a lapnak, aki születési rendellenesség miatt lábszárak nélkül és összenőtt ujjakkal született.

Hozzátette:

Türelmet is tanulok, és magamról is sokat megtudok ebben a folyamatban. Ez persze nem olyan egyszerű minden nap, amikor látom az Instagramon, hogy mindenki mosolyog és boldog kismama. Nekem is, ahogy másoknak is, vannak nehezebb napjaim amiatt, hogy csak úgy az ömlik ránk a közösségi médiából, hogy mindenki, mindig nagyon elégedett és boldog, és hogy tökéletesnek kell lenned, hiszen mindenki tökéletes és mindenkinek az élete tökéletes.