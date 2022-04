Csuti is elmondta véleményét Ronaldóról, aki múlt héten egy autista kisfiú kezéből kiütötte a mobiltelefonját

Múlt szombaton történt az a botrányos eset, amikor is Cristiano Ronaldo annyira kikelt magából a Manchester United Everton elleni vereségét követően, hogy kiütötte egy őt kameráző fiatal fiú kezéből a mobiltelefont.

Azóta kiderült, az ifjú drukker egy mindössze 14 esztendős autista kisfiú volt, aki hatalmas traumaként élte meg a vele történteket. Ennek eredményeképpen azonnal rázúdult a népharag a United világklasszisára, akin még az sem segített, hogy szinte azonnal bocsánatotkért tűrhetetlen kirohanásáért – emlékeztet a Blikk.hu.

Fotó: Instagram

Az incidenssel kapcsolatban Szabó András Csuti is kifejtette a véleményét.

- írta Csuti az Instagram-oldalán.

Az édesanya közben az interneten megosztotta kisfia véraláfutásos kezét és minden követőjét a tartalom megosztására kéri, miközben azt ecseteli, hogy Ronaldo megtámadta és bántalmazta a kisfiát… Még mielőtt mindenki pálcát törne CR felett, azt azért érdemes elmondani, hogy talán a legtöbbet adakozó világsztárról beszélünk, aki ráadásul UNICEF nagykövet, több korházat is építtetett pl Dél-Amerikában, többszáz millió fonttal segítette az Ice Bucket Challenge-t, elárverezte a 2013-as aranylabdáját, de sorolhatnám reggelig, aki most elveszítette a fejét, hibát vétett, butaságot csinált, én sem értek egyet vele, sőt, de hogy most mindenki őt kezdi ócsárolni az azért erős, de közben mégis annyira tipikus emberi jelenség ez! “nem teheti meg”, “nagyképű bunkó”, “el kéne tiltani örökre”, “ezek a futballisták gengszterek” csak hogy pár neten látható példát említsek… Ember ő is, aki ráadásul nem a legjobb szériájában van jelenleg, nagyot hibázott, de a meccs után azonnal elnézést kért és meghívta a fiatalembert egy MU meccsre, hogy egy fantasztikus élményben legyen része