A sokak által támadott énekesnő a jubileumi esemény háziasszonya lesz.

Megtiszteltetés, hogy a hazai lóverseny egyik legrangosabb eseményének, a jubileumi 100. Magyar Derbynek lehetek a háziasszonya! Az elegáns rendezvénynek a Kincsem Park ad otthont július 3-án, vasárnap

- írta közösségi oldalán az énekesnő. Hozzátette:

A Derby azonban nemcsak az eleganciáról és a lovakról szól, hanem a hagyományőrzésről is, hiszen lovas nemzet vagyunk. Ősidőktől fogva meghatározó szerepe van számunkra a lovaknak, a lovaglásnak. Manapság egyre népszerűbb a lóversenysport, amit gróf Széchenyi István honosított meg Magyarországon. Ennek méltó otthont ad a Kincsem Park, amely a tradíció és modernitás egyben. Örülök, hogy őrizzük a hagyományainkat!

"Már a Derby előtt is találkozhatunk, mert ott leszek a Kincsem+ Tavaszi Lóverseny és Food Truck Show záró napján. Nagy öröm számomra, hogy két év kihagyás után, május 6-8 között ismét megrendezésre kerül az idei szezon egyik legnagyobb szabadtéri lóverseny eseménye. Lehet, hogy látjuk futni a 100. Magyar Derby győztesét is? Én ott leszek, és hozok magammal egy meglepetést is. Találkozzunk a Kincsem Parkban" – jelentette be a nagy hírt Gabi.

Tóth Gabira a sikerek mellett sok támadás is éri nyíltan felvállalt kormánypárti szimpátiája miatt. Osváth Zsolt például egy szerdai videójában gerinctelen érdekembernek nevezte a családanyát, akitől – úgy érzi – hánynia kell.