3/3-as iratok kerültek elő Jancsó Miklósról

Bár már 16 éve közismert, hogy Szabó István Oscar-dijas filmrendező húszas életéveitől kezdődően a Kádár rendszer állambiztonságának a Színművészeti Főiskolára beépített ügynöke volt, mégis érdekes szembesülni azzal, hogy a fiatal rendező-hallgató titkos jelentésében mennyire elhamarkodottan vélekedett a nála húsz évvel idősebb Jancsó Miklósról, aki akkoriban nem sok rendezői feladathoz jutott, írja a Blikk.hu.

Az 1938-ban született Szabó István – Képesi Endre – fedőnéven 1957. február 26-án adja át első jelentését Pap Endre főhadnagynak, aki 13 nappal korábban szervezte be őt. Az volt az ügynök feladata, hogy beszámoljon a Színház- és Filmművészeti Főiskola életéről, a gyanús, ellenséges megnyilvánulásokról, kijelentésekről, mindenekelőtt a Máriássy Félix vezette – később híressé vált – filmrendező osztály hallgatóinak magatartásáról, hangulatáról.

Fotó: Wikipédia – Josvai Péter CC BY-SA 3.0

Az ügynök Szabó először a Dokumentumfilm Stúdióban, majd 1961-ben már az újonnan alakult Balázs Béla Stúdióban dolgozott, s mint alkotó filmes, feltűnés nélkül mozoghatott rendezői körökben, igy Budapest Filmstúdiós Jancsó Miklósról is irt jelentéseket.

"A sok szerencsétlen helyzet ellenére sem úgy tartják számon Jancsót a filmgyárban, hogy ő "peches ember". Valamifajta egyöntetű hangulat van ellene – természetes, hogy nem sikerül neki semmi, nem "felnőtt ember", nem tud "összehozni", nem tudja mit akar. Senki nem veszi komolyan, ha a tervekről beszélgetnek az emberek, őt számításba sem veszik. Jancsó egy kicsit a "nemlétező filmrendező", ha szóba kerül a neve, a legtöbben legyintenek, mosolyognak. Miből adódik ez az általános ellenérzés? Már megjelenése is komikus – írja 1961. április 19-én kelt jelentésében Szabó. A negyven éves felnőtt ember úgy öltözik, olyan frizurát hord, mint egy anarchista kamasz. Személyi kapcsolatai nem tisztázottak. Mészáros Márta filmrendezővel él együtt, – Mészárosról ugyanaz a vélemény, mint Jancsóról – barátaik Hernádi Gyula író, Somló Tamás operatőr. Megjelenésének kamasz volta gondolkodásmódjára is jellemző. A beszélgetésekben, forgatókönyvi vitákban véleménye bizonytalan, egyik gondolata cáfolja a másikat, vitamódszere anarchikus. Úgy gondolom, nincs végiggondolt kialakult véleménye a dolgokról, mert ha lenne, azokat kimondaná. T.i. elhamarkodott, mindent kimondó, s ebből a szempontból becsületes ember. A marxizmustól az egzisztencializmuson át különféle nacionalista gondolatokig minden keveredik benne, s talán nem is tudja tisztázni véleményét. "Jancsó bolond" – ez az általános vélemény róla, nem várnak tőle semmit, nem számítanak rá, s talán éppen ezért ártani sem tud az a sok bizonytalan, gőzös filozófia, ami benne van – olvasható "Képesi Endre" jelentésében, amelyet most az ÁBTL közösségi oldala hozott nyilvánosságra .