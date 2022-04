Liptai Claudia elárulta, miért szereti, ha füttyögnek utána az utcán

A Péntek Esti Partizán legújabb adásában Liptai Claudiával beszélgetett Gulyás Márton – szemlézte a 24.hu.

A színésznő részletesen mesélt nehéz gyermekkoráról, arról, hogy anyjával és agresszív alkoholista apjával egy szuterénlakásban éltek, ahol melegvíz nem volt, csak penészes falak. Annyira megszenvedte ezt az időszakot, hogy egészen 8-9 éves koráig bepisilt emiatt.

Claudia arról is őszintén mesélt, hogy testalkata miatt már gyerekkorában csúfolták, a „szeplős pulykatojás” és az Ursula is a gúnynevei közt volt. Vélhetően ebből is fakad, hogy saját bevallása szerint rendkívül fontos neki a visszaigazolás, a visszacsatolás, elsősorban a férfiaktól:

Én szeretem az utánam füttyögő munkásokat, és utálom a Metoo-mozgalmat

jelentette ki Liptai, aki úgy véli, a kampány szélsőséges eszmét próbál terjeszteni. Abban egyetért, hogy a szexuális zaklatások áldozatainak kell, hogy legyen lehetőségük segítséget kérni, és hallatni a hangjukat, azonban szerinte a mozgalom nem érte el a célját, mivel túlságosan átestek a ló túl oldalára, és mintha a férfiak kasztrálása lenne a küldetésük. Bár először azt válaszolta, hogy sosem volt sem neki, sem a környezetében élő nőknek bármilyen zaklatási esete, később már azt mondta, hogy ugyan volt több is: