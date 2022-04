Beton.Hofi is Fonogram-díjas lett

Mások mellett az Irie Maffia, az Ivan & The Parazol, a Blahalouisiana, az Amoeba, a Dresch Quartet, a Góbé Zenekar és Beton.Hofi is Fonogram-díjat kapott a szombaton az interneten tartott online eseményen. Életműdíjjal a Piramis együttest, szakmai életműdíjjal Komjáthy Györgyöt ismerték el.



Fotó: Youtube/Fonogram – Magyar Zenei Díj

A Magyar Hangfelvétel-kiadók Szövetsége (Mahasz) által rendezett eseményen 12+1 hazai és 6 külföldi kategóriában adták át a szakmai zsűri által odaítélt 2021-as Fonogram-díjakat. A győzteseket online videókban jelentették be.

Az év hazai klasszikus pop-rock albuma vagy hangfelvétele az Irie Maffia – 15/Volt egy álmom (kiadó: Irie Maffia Productions) című anyaga lett, az év külföldi klasszikus pop-rock albuma vagy hangfelvétele díjat Adele – 30 (Sony Music) című lemeze nyerte el.

Az év hazai modern pop-rock albuma vagy hangfelvétele a Blahalouisianától a Nem ereszt/Ne engedj még el/Szívemet kitépted/Lábnyomunk a hóban (Gold Record) lett, az év külföldi modern pop-rock albuma vagy hangfelvétele díjat Bruno Mars, Anderson.Paak és Silk Sonic – An Evening With Silk Sonic (Magneoton/Warner Music) című munkája kapta. Az év hazai alternatív vagy indie-rock albuma vagy hangfelvétele díjban az Ivan & The Parazol – Budai Pop (Modernial Records), az év külföldi alternatív vagy indie-rock albuma vagy hangfelvétele díjban Mdou Moctar – Afrique Victime (Matador Records) részesült.

Az év hazai elektronikus zenei albuma vagy hangfelvétele díjat a New Level Empire – Az első és utolsó (x Curtis)/Újra úton (x Majka)/Látható/Az éjjel soha nem érhet véget (x Soho Party)/Te csak így vagy jó (& Wolf Kati feat. Horváth Boldi) (Magneoton/Gold Record), az év külföldi elektronikus zenei albuma vagy hangfelvétele díjat Joel Corry – I Wish (feat. Mabel)/Out Out (x Jax Jones feat. Charli XCX & Saweetie)/Bed (x Raye x David Guetta)/Bed (x Raye) (Elephant House/Warner Music) kapta. Az év hazai rap vagy hiphop albuma vagy hangfelvétele Beton.Hofitól a Comic Sins (Universal Music Hungary), az év külföldi rap vagy hiphop albuma vagy hangfelvétele Slowthai – Tyron (Universal Music) című lemeze lett.

Az év hazai hard rock vagy metal albuma vagy hangfelvétele díjat Thy Catafalque – Vadak (Season Of Mist) című lemeze, az év külföldi hard rock vagy metal albuma vagy hangfelvétele díjat a Maneskin – Teatro d'ira – Vol. I (Sony Music) című anyaga kapta. Az év hazai hagyományos slágerzenei albuma vagy hangfelvétele díjban az Apostol – Apostol 50 (Tom-Tom Records) című lemeze, az év hazai kortárs szórakoztatózenei albuma vagy hangfelvétele díjban az Amoeba lemeze részesült.

Az év hazai gyermek albuma vagy hangfelvétele díjat a Rutkai Bori Banda – Mandulka és a Karácsonyvár (Universal Music Hungary) című lemeze, az év hazai jazz albuma vagy hangfelvétele díjat a Dresch Quartet – Árnyékban (Fonó) című lemeze nyerte el. Az év hazai világ- vagy népzenei albuma vagy hangfelvétele díjat a Góbé Zenekar – Bartók 44 Duó (Fonó) című lemeze kapta, az év felfedezettje Zóra lett. Az év hangfelvétele Fonogram-díját a közönség szavazása alapján Valmar x Manuel – Éget a nap (szerzői kiadás) című dala kapta.

Az életműdíjat a Piramis együttes kapta. A magyar rockzene történetének kiemelkedő csapata a hetvenes évek második felében, a nyolcvanas évek elején volt a legnépszerűbb, akkori felállásában Révész Sándor énekes, Závodi János gitáros és Köves Miklós dobos mellett az azóta már elhunyt Som Lajos basszusgitáros és Gallai Péter billentyűs szerepelt. A szakmai életműdíjas Komjáthy György, eMeRTon-díjjal és a DJ Szövetség életműdíjával kitüntetett zenei szerkesztő lett.

A nyertesek a Mahasz művészeti pályázatán győztes Sipos Balázs üvegművész pengetőt ábrázoló plasztikáját kapták meg.

A Fonogram díjat – Arany Zsiráf díj néven – a magyarországi hangfelvétel-kiadás kiemelkedő sikereinek és teljesítményeinek díjazására alapította a Mahasz közgyűlése 1992 szeptemberében. A díj neve 2004-től kezdve Fonogram – Magyar Zenei Díj. A díjjal egyebek mellett elismerik a hangfelvétel-kiadás kiemelkedő sikereit létrehozó művészek és kiadók tevékenységét.