Járai Mátét kirakták a reggeli adásból Rácz Jenő miatt, aki nagyon berágott a színészre

Múlt hónapban újra elindult Istenes Bence podcastműsora.

Fotó: Facebook

A hetente más-más vendégekkel készülő adásokban különböző témákat beszélnek át a jelenlévők, és olykor bizony olyasmire is fény derül, amit eddig nem feltétlenül tudott a közönség – írja az Index.

Ezúttal is ez történt: a szerdai epizódban, ahol Kovácsovics Fruzsina, Marics Peti és Járai Máté foglalt helyet a stúdióban, az RTL Klub Reggeli című műsorának egyik arcaként is ismert színész egy olyan konfliktusról rántotta le a leplet, amely a csatorna Nyerő Páros című produkciójából ered.

Rácz Jenő úgy berágott rám a Nyerőben, hogy most a Reggeliben nem volt hajlandó beülni hozzám beszélgetni

– jelentette ki Járai, aki nem gondolta, hogy ez a feszültség ennyi ideig megmarad közöttük, Rácz Jenő viszont a későbbiekben is csak akkor volt hajlandó eljönni a Reggelibe, ha nem ő kérdezgette. A műsornak azonban most új szerkesztője van, aki semmit sem tudott erről az egészről, és Járai Máté adásába hívta be a séfet.