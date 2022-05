Meghalt Nick Cave második fia is

"Nagy szomorúsággal erősítem meg, hogy fiam, Jethro elhunyt" – írta rövid közleményében az ausztrál zenész, aki a halál okát nem közölte, és azt kérte, tartsák tiszteletben a család magánszféráját ebben a nehéz időszakban.

Jethro 1991-ben született, mindössze tíz nappal azelőtt, hogy a zenész első felesége, Viviane Carneiro világra hozta Cave második fiát, Luke-ot. Jethro – akinek édesanyja Beau Lazenby – Ausztráliában nőtt fel, és később azt mondta, hét-nyolc éves koráig nem is találkozott apjával – írta a The Guardian online kiadása hétfőn.

Nick Cave újságíróknak azt mondta 2008-ban: örök bánata, hogy nem nagyon kereste Jethrót fiatalabb korában, később azonban nagyszerű kapcsolat alakult ki közöttük. Jethro egy 2012-es interjúban úgy nyilatkozott, hogy nem volt annyira remek az indulás az apjával való problémák miatt, és azért is, mert az árnyékában állt.

Miután felnőve az Egyesült Királyságba költözött, modell lett, dolgozott a Balenciagának és a Versacénak, a Céline kreatív igazgatója, Hedi Slimane fotózta. Jehtro saját zenei projektekbe is kezdett.

Áprilisban elítélték, miután egy hónappal korábban az anyjára támadt. Ügyvédje bejelentette, hogy a férfinél skizofréniát állapítottak meg. Börtönbe került, csütörtökön óvadék ellenében engedték ki, hogy elvonóra mehessen. 2018-ban is elítélték, akkor többször a barátnőjére támadt.

Cave Arthur nevű fia 15 éves korában, 2015-ben hunyt el, Brighton közelében lezuhant egy szikláról. A Skeleton Tree című album készítéséről forgatott One More Time With Feeling című dokumentumfilm bemutatta, mit élt át fia elvesztése után.