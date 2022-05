Megtörte a csendet, kitálalt Solti Ádám gyermekének anyja

Solti Ádám és felesége, Bernadett a napokban meglepő vallomással állt elő. A Barátok közt egykori színésze a sajtón keresztül tájékoztatta a nyilvánosságot arról, hogy házasságon kívül született egy gyermeke.



Kép: RTL

A kicsi édesanyjával még 2010-ben ismerkedett meg, amikor szerepelt az X-Faktorban. A hölgy később is megmaradt a színész-énekes életében azután is, hogy megismerkedett jelenlegi párjával, Bernadett-tel, akivel 2019-ben hivatalosan is összekötötte az életét.

A napokban a Blikknek nyilatkozott arról, milyen drámai helyzetbe került amiatt, hogy a házassága mellett is megtartotta a szeretőjét.

A hölgy ugyanis 2020-ban teherbe esett, és Solti Ádám hiába könyörgött, semmiképp nem akarta elvetetni a gyermeket, így a férfi hazugságspirálba keveredett otthon, miközben, félve attól, hogy kiderül a dolog, a volt szeretőjét is hitegette.

Felesége végül egy banális véletlen folytán tudomást szerzett a kisfiúról, s bár először különköltöztek, Bernadett végül úgy döntött, megbocsát a férjének.

A Blikk most elérte Solti Ádám gyermekének anyját, aki a történtek kapcsán elmondta:

megérti a média érdeklődését, de a már közel kétéves kisfia születése óta egyszer sem akart és ezután sem kíván szerepelni.

Hozzátette azt is, érthetetlen számára, hogy Solti Ádám miért érezte szükségét annak, hogy ezzel a személyes üggyel a sajtóhoz forduljon. Leszögezte: a színész által elmesélt történetet ő más szemszögből ismeri, ám a saját verzióját nem kívánja a nyilvánosság elé tárni.

Valóban született egy közös gyermekünk, akit egyedül vállaltam. Édesanyámtól és a teljes családomtól a kezdetektől fogva sok segítséget kapva, szeretetben és biztonságban nevelem őt. A kisfiam egy barátságos, kedves, nyitott, boldog teremtmény, és mindent megteszek, hogy ez így is maradjon

– mondta a lapnak az édesanya, aki Soltiék azon állítására is reagált, hogy számukra érthetetlen, miért fordult bírósághoz a hölgy.

Ádám megkeresésével egyedüli célom a gyermekem családi jogállásának tisztázása volt, hogy ne úgy nőjön fel, hogy »félig senkié«! Nem kértem gyerektartást, és azt sem, hogy a nevére vegye

– jelentette ki, és hozzátette azt is, hogy nem kívánja kommentálni a színész számára megdöbbentő és megalázó megnyilvánulásait. Mostani nyilatkozatával csupán egyetlen célja van, hogy tartsák tiszteletben a magánéletüket.

A gyermek édesanyjának nyilatkozatát a házaspár nem kívánta kommentálni, ehelyett ügyvédjükhöz irányították a Blikket.