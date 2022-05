Horváth Éva 20 éve is dögös volt, ahogy ma is. A celeb Insta oldalán mutatta meg, mi volt 20 éve a kedvenc póza, és azt is, hogy most miként tartja fitten a testét.

Most és 20 éve! (ez volt anno a kedvenc pózom). Lapozzatok a 20 évvel ezelőtti fotóért. Még kimondani is félelmetes, (egyébként dehogy) – nyilván változik az ember teste és ez így természetes. Nem lehetünk mindig 20 évesek (sajnos). Ennyi idő alatt viszont megannyi hasznos dolgok lehet csinálni, például fejlődhetünk, tanulhatunk! Én most pont a jógával fejlesztem a testem minden porcikáját

- írta Éva a közösségi oldalon.