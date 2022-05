Blikk: Orbán Ráhel maga is beáll a pult mögé, kiszolgálja a vevőket

A Blikk tesztelte a XII. kerületi Hegyvidék Bevásárlóközpontban Orbán Ráhel új bababoltját, ahonnan éppen akkor távozott édesanyja, Lévai Anikó. Az ODU (Organic Decorative Uniqe) megnyitása óta a miniszterelnök lánya szívesen nyilatkozik, a lap kérdéseire is készséggel válaszolt.

Szájer József fideszes európai parlamenti képviselő és Orbán Ráhel, Orbán Viktor miniszterelnök lánya (b2) az Úton egy erősebb Európa felé című konferencián a budapesti Marriott szállóban 2013. október 11-én. MTI Fotó: Koszticsák Szilárd

Már az is segítség, ha anya vigyáz a gyerekekre, amíg én dolgozom!

A 24.hu lapszemléje szerint azt is elárulta, Lévai Anikó rengeteg terméket ajánlott a figyelmébe, de húgával, a kétszeres anya Sárával is rendszeresen megbeszéli, náluk mi vált be.

A lap szerint Orbán Ráhel maga is beáll a pult mögé, kiszolgálja a vevőket, mindent tud az általuk forgalmazott árucikkekről, mert mindegyiket ő választotta ki. Azt mondta, szívesen ad tanácsot a vevőknek, és ahogy ideje engedi, az elején szeretne sokat jelen lenni az üzletben.

Egy abszolút aktív, dolgozó anyuka vagyok. (…) Mindig jár rizikóval jár, ha valami új, és rengeteg munkaórám van benne, de emellett hatalmas örömforrás is, mert a szívem-lelkem benne van

– tette hozzá Orbán Ráhel.

