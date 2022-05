Erkély berendezése panellakásban

A tömbházakban kétféle erkély létezik: azok, amik csak névükben erkélyek, de valójában élénk fantáziával is nehéz lenne mit kezdeni velük, illetve azok, amelyek a lakótér jelentős bővítését jelenthetik. (x)

Bár az első nem sok lehetőséget kínál, a második egy igazi kincs, amelyre vigyázni kell! Hogyan hozzunk létre egy hangulatos erkélyt, amelyet szívesen használunk meleg, derűs napokon? Elég néhány praktikus kiegészítő.

Erkélypadló – melyiket válasszunk?

A legpraktikusabbak a padlólapok – könnyen tisztíthatók és tartósak. Olyan fából készült lapokat is vásárolhat, amelyeket egyszerű lerakni bármilyen sík felületre. Akár műanyagból is készülhetnek. Remek megoldás lehet az erkély szőnyeg. Ez főleg akkor hasznos, ha a padló nem túl vonzó – a padlólap régi, kopott, hiányos, vagy egyszerűen nem felel meg az esztétikai elvárásunknak. Az erkélyszőnyegek időjárásálló anyagokból készülnek, és könnyen tisztán tarthatók. Ami még fontos, nemcsak praktikusak, hanem nagyon dekoratívak is – érdekes díszei lehetnek minden erkélynek.

Erkélybútorok és kiegészítők

Természetesen az erkély kialakításának alapja a megfelelő bútorzat, miáltal tökéletes pihenőhely lehet. Különböző anyagokból készülhetnek, de a választáskor fontos odafigyelni a tartósságukra és arra, hogy igényelnek-e karbantartást. A bútorok mérete, jellege vagy száma természetesen az erkély méretétől függ. Az asztal és székek biztosan hasznunkra lesznek, akárcsak egy pad, amire akár le is feküdhetünk, vagy a praktikus sarokkialakítás. Az erkélybútort érdemes dekoratív és kényelmes párnákkal feldobni. Az is fontos, hogy olyan kiegészítőket használjunk, amelyek hangulatosabbá teszik az erkélyt – a szép cserepekben lévő virágok vagy lámpások megfelelő csodás teremtenek, javítják a hangulatot és a nyugalom igazi oázisává teszik a panellakás erkélyét.

Hogyan fedjük le az erkélyt egy panelházban?

Ha nincs tető az erkély felett, vagy az nem elegendő a nap vagy az eső elleni védelemhez, akkor érdemes egy további kiegészítő tetőről gondoskodni. Lehet lehúzható napellenző vagy plexi előtető, feltéve, ha megfelelő keret készül hozzá. Mielőtt azonban megcsinálná, érdemes utánajárni, hogy egyáltalán kivitelezhető-e! Mindig használható a hagyományos kerti esernyő – természetesen ízléses, dekoratív kivitelben.

