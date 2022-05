Kiderültek a drámai részletek! Szabó Zsófi ezért szakított Shane Tusuppal

Ahogy korábban mi is megírtuk, váratlanul felbontotta eljegyzését Szabó Zsófi és Shane Tusup alig három hónappal a romantikus lánykérés után. Azóta mindenki csak találgat, vajon mi lehetett az oka az álompár szakításának.

A Blikk információi szerint hasonló oka van Zsófiék szakításnak, mint, amit már Shane és Hosszú Katinka házassága alatt is pedzegettek az emberek: az amerikai sztáredző agresszív viselkedése vethetett véget a kapcsolatnak.

Fotó: RTL Klub

Pedig Szabó Zsófi még pár napja is az esküvői tervekről mesélt tévés kollégáinak, azt ecsetelve, milyen szerepe lesz a kisfiának a nagy napon. Aztán derült égből villámcsapásként jött a hír: mindennek vége.

A Blikk úgy tudja, az eljegyzés felbontását az RTL Klub sztárja kezdeményezte. Az ok pedig állítólag az, hogy Shane Tusup kifordult önmagából, a romantikus, szerelmes férfi egyszer csak megmutatta azt az arcát, amelyet Zsófi még nem ismert.

Talán inkább úgy kellene forgalmazni, hogy visszatért a régi énje, az agresszív, erőszakos, üvöltözős, amelyről korábban nem egy történet volt ismert

– árulta el a párhoz közel álló informátorunk, aki úgy tudja, egy hangos és durva veszekedés következménye volt a szakítás.

Arról, hogy Shane Tusup meglehetősen heves természetű, számos történet ismert: volt felesége, Hosszú Katinka, háromszoros olimpiai bajnok úszónő szerint Shane nem tudja kontrollálni az indulatait, az edzőjeként több versenyről és uszodából is kitiltották a viselkedése miatt, míg az Iron Aquatics egykori edzője, Darren Ward őrjöngő viselkedése miatt be is perelte Tusupot.

Zsófi mindenekelőtt édesanya, aki sosem tenné ki a gyermekét olyan embernek, akinek indulatkezelési problémái vannak, még akkor sem, ha az illető mérgében „csak” tör-zúz a lakásban, belevág a falba és üvöltözik. Sosem akarna ilyen emberrel együtt élni, és amikor a hosszú, szerelmes hónapok után eltűnt a szeméről a rózsaszínű köd, és szembesült Shane egyik dühkitörésével, azonnal döntött: visszaadta a gyűrűt

– magyarázta a lapnak a hirtelen döntés hátterét Zsófi egyik másik ismerőse.