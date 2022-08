Nagy Feró már azt számolja, melyik szobában fog majd fűteni

Azt hinnénk a sztárokat nem érintik a kis emberek problémái, de mégis.

Nagy Feró is csökkenteni fogja az energiafelhasználását otthonában, elmondása szerint már számolja, hogy melyik szobában kell egyáltalán fűteni – írja az Index.hu. A zenész szerint Magyarországnak és az egész világnak is meg kell tanulnia takarékoskodni az energiával, nemcsak a pénztárcánk, de a bolygónk érdekében is.

Én is otthon a tavalyi fogyasztásunkat biztos, hogy csökkenteni fogom. Már számolom, hogy melyik szobában, hol kell egyáltalán fűteni, és annak a mértékét is gondoljuk meg

– fogalmazott Nagy Feró a Metropolnak.

Elmondása szerint eddig jól fűtöttünk, mert volt orosz gáz, de most már spórolni kell, ami nem is árt, hiszen éppen itt az ideje annak, hogy az emberek átgondolják az energiafelhasználásukat. Az energiával, vízzel, árammal nem lehet szórakozni. Most már tényleg ideje mindenkinek megtanulni, hogy ha kijön a mosdóból, kapcsolja le a villanyt

– mondta a zenész.

Nagy Feró a házát is átalakítja az energiatakarékosság jegyében. Azon gondolkozik, hova szereltessen fel automata lámpát, amit ha belép a helyiségbe felkapcsol, és ha kimegy onnan akkor magától automatikusan lekapcsol.

„Ennyi. Ez egészen más, mint a rockzenével, azt teljes energiával kell csinálni”

– tette hozzá.