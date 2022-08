Molnár Gusztáv külföldön tenné rendbe életét

Szerinte mindenkinek jár egy második esély.

A Blikk cikke szerint a Drága örökösök című magyar sorozat szereplője a napokban már megrendítő vallomást tett közzé, amelyben magát alkoholistának és szemét embernek nevezte.

Fotó: Facebook/Molnár Gusztáv

A színész felesége nemrég jelentette be, hogy elválik (miután sokáig próbált neki segíteni), emiatt Molnár nagyon mélyre került, a 35 éves színész lelkileg teljesen összetört, az öngyilkosság gondolata is többször megkísértette.

Most arra az elhatározásra jutott, hogy egy időre elhagyja Magyarországot és külföldön próbál szerencsét – írja a lap.

Saját közösségi oldalán így jelentette be a hírt:

"Kedves követőim. Mostanában nem feltétlenül jó dolgokat lehet olvasni az életemmel kapcsolatban. Viszont mindenkinek jár egy második esély. Úgy döntöttem, hogy megpróbálom külföldön rendezni az életemet egy ideig. Alapvetően Németországra gondoltam.

Dolgozni szeretnék, és átgondolni a dolgaimat. Nem szeretnék örökre elmenni. Szeretnék valami munkát találni, abban kérem a segítségeteket, hogy esetleg van-e valakinek valamilyen tippje, vagy tapasztalat ezzel kapcsolatban.

Előre is köszönöm a segítségeket. Nem érdemes feladni, minden ember egy csoda, nekem is el kell hinni hogy én is az vagyok. Dolgozom rajta. Szép napot mindenkinek"

– olvasható a bejegyzésben.