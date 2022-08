A DIIV végre Budapesten játszik – az év legjobb koncertje várható

A DIIV (ejtsd: Dive, a Nirvana után szabadon) zenekar még 2011-ben alakult New York városában, egészen pontosan Brooklynban, ahol a botrányairól is hírhedt Zachary Cole Smith szólóprojektjét elég hamar négy tagú bandává duzzasztotta.

Két zseniális albumuk (a 2012-es Oshin) és a 4 évvel későbbi Is the Is Are után elég rögös úton jutottak el a harmadik lemezükig, a Deceiverig, ami a hazugságokról, a megromlott barátságokról és a megszegett ígéretekről szól.

A DIIV egy fontos és megkerülhetetlen, kurrens és izgalmas indie zenekar, amelynek koncertjét súlyos hiba lenne kihagyni.

