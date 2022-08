Sáfrány Emese összebújós fotókon mutatta meg, mennyire illenek össze új párjával

Győrben romantikáznak.

Mint ismert, Sáfrány Emese négy éven keresztül élt kapcsolatban volt párjával, Ádámmal, akivel el is jegyezték egymást és egy közös gyermekük is született. Nemrég azonban kiderült, hogy szakítottak, az expornós légtornász pedig hamar új férfit engedett be az életébe.

Már néhány héttel később, júliusban bevallotta, hogy újra randizik. A szerencsés férfi kilétét is elárulta: a TNT dobosa, Inti csavarta el a fejét. Közös fotót eddig nem láthattunk róluk, most viszont megörökítették, ahogy együtt romantikáztak Győrben.