Hamarosan rajtol a Dancing with the Stars, amelyben Kulcsár Edina is szerepet kapott, amiről egykori párja, Szabó András Csuti is elmondta a véleményét – írja a Blikk.hu.

Fotó: TV2

Kulcsár Edina pár napja jelentette be közösségi oldalán, hogy részese lesz az idei Dancing with the Stars műsornak.

Csuti a minap a közösségi oldalán egyfajta kérdezz-feleleket indított, amelynek célja, hogy kendőzetlen őszinteséggel válaszol követői kérdéseire – írja a Blikk.

Valaki pedig kapott is az alkalmon, és arról érdeklődött, mit gondol arról, hogy Kulcsár Edina is szerepel majd a Dancing with the Stars produkciójában.

Drukkolok neki

– válaszolt röviden, majd egy későbbi kérdésre reagálva azt is elárulta, hogy gyermekei anyjának fog drukkolni a műsorban.