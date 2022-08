Nádai Anikó párja, Hagyma őszintén vallott az apaságról: "Bőven elég két gyerek, én nem szeretnék kisbusszal járni, más autót venni"

Hajmásy Péter, becenevén Hagyma volt a Reggeli stúdiójának egyik vendége – írja a 24.hu.



Fotó: RTL

Nádai Anikó és Hajmásy Péter első közös gyermeke júliusban született meg, az Alex nevet kapta. Hagyma többek között az apás szüléssel kapcsolatos élményeiről is mesélt a műsorban.

Hajmásy elmondta, nem tervezik gyermeküket a közösségi médiában megmutatni, majd eldöntheti ő, ha 18 éves lesz, akar-e ott szerepelni. A műsorban arról is beszélt, terveznek-e még egy babát.

Én most azt mondom, bőven elég két gyerek, én nem szeretnék kisbusszal járni, más autót venni. Nagyon szeretem az életünket ahhoz, hogy megtervezzem, most jógára jár a gyerek, a másik focira. Ott van a szerelmem is, akivel szeretnék élni, udvarolni, tetszeni. Így kerek egész.