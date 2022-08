Tóth Gabi besokallt: egy időre visszavonul

Elnémítja az oldalát, de a Sztárban Sztár leszek! új évadáról azért posztol majd.

Tóth Gabi a kedd estét egy érzelmes Instagram-poszttal zárta, amiben arról ír, hogy „szétszakított minket a közösségi média”. Mivel ő azt szeretné, ha a valóságba térnénk vissza, drasztikus döntést hozott.

Gabi a bejegyzésben kifejtette, hogy szerinte a közösségi médiának nem arról kellene szólnia, mint amiről jelenleg szól – épp ellenkezőleg.

Úgy gondolom, hogy nem szabad még több teret adni a haragnak, a gyűlölködésnek, van most éppen elég ebből a világban. Járvány, háború, gazdasági nehézségek. Nem kellene ezt még fokozni, és tovább mérgezni a mindennapjainkat! Gondoljunk a gyerekeinkre is, hiszen nekik mi mutatunk példát. Mindannyiunknak felelőssége van ebben!

Majd kifejti, hogy számára az igazán értékes dolgok a hétköznapi valóságban vannak, ezért senkinek sem kell aggódnia: személyesen továbbra is találkozhatnak majd az énekesnővel.

...ezért továbbra is találkozni fogunk személyesen a koncertjeimen, megölelhetjük és támogathatjuk egymást, ahogy eddig is tettük. Én ezt választom most a közösségi média helyett, ezért úgy döntöttem, hogy egy időre elnémítom az oldalaimat