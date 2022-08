Kulcsár Edinát "lesokkolta", hogy gyermeket hord a szíve alatt

Harmadszor történik meg a csoda Kulcsár Edinával, aki újra babát vár úgy, hogy nem is számított rá. Első gyermeke születése előtt endometriózisa miatt az orvosok tíz százalék esélyt adtak arra, hogy teherbe essen, most pedig fogamzásgátlót szedett, mégis áldott állapotban van.

Kulcsár Edina, a Magyarország Szépe verseny tavalyi győztese az idei verseny nyílt napján a herceghalmi felkészítőtáborban 2015. június 11-én. A szépségverseny június 21-én lesz. MTI Fotó: Koszticsák Szilárd

A modellt is sokkolta az örömhír, amelyről elsőként a Blikk számolt be: szülők lesznek új párjával, éppen ezért fel is kellett adnia a TV2 Dancing with the Stars versenyét.

A bulvárlapnak azt is elmondta, bár eddig sem tagadták, hogy szeretnének közös babát a párjával, ezzel még várni akartak.

– Szerettünk volna közös babát, de csak jövőre. Úgy terveztük, idén még dolgozunk, én végigcsinálom a Dancing with the Starst, és utána vágunk bele a családalapításba. Azért is ért mindkettőnket ilyen váratlanul, mert fogamzásgátlót szedtem. Ez a baba viszont nagyon jönni szeretett volna, mi pedig leírhatatlanul boldogok vagyunk, hogy végül is így alakult. Ő egy igazi szerelemgyerek

– mesélte a Blikknek Kulcsár Edina, akit valósággal lesokkolt, amikor megtudta, hogy gyermeket hord a szíve alatt.

