Nyilatkozott, miután az Instagram-oldalán bejelentette, visszavonul a közösségi médiából.

MTI/Balogh Zoltán

Ahogy mi is megírtuk, Tóth Gabi a héten bejelentette: egy időre visszavonul a nyilvánosság elől. Azóta most először adott interjút, mégpedig stílszerűen a kormány kedvenc kereskedelmi csatornáján, a TV2-n.

Itt sírva mesélt arról, milyen súlyosabb atrocitások érték az elmúlt egy év alatt. Elmondta: a megaláztatásoknak véget szeretne vetni, elege lett az ellene indított hadjáratból – szemléz a blikk.hu. Szóba jött, hogy az Eucharisztikus Kongresszus óta folyamatosan támadások érik a személyét, valóságos gyűlöletkampány vette kezdetét, amelyet lelkileg már elmondhatatlanul nehezen visel.

„Nem rejtettem véka alá a hitemet (...) nem egy titkos dolog volt (...) hogy én, a nagy vadóc lány hirtelen előálltam, mint a nagy Szűz szent Mária. Nagyjából erre butítottak le”

– nyilatkozza Gabi.

Az interjúban elárulta, hogy a közösségi oldalain kommentelők között még olyan is akadt, aki a lehető legrosszabbat kívánta gyermekének és neki, de még a turnémenedzserén keresztül is üzengettek neki rosszindulatú követők. Összesen 85 halálos fenyegetést kapott, és telefonon is zaklatták.