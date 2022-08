Kelemen Anna megdöbbentő őszinteséggel vallott múltjáról – videó

Kelemen Anna mostanában eltűnt a médiából, időnként közösségi oldalán hallat magáról. Most Lakatos Levente podcastjának volt a vendége, ahol ennek okairól is beszélt – írja a Blikk.



Anna úgy gondolja a közösségi média átvette a televízió szerepét, szerinte ő maga ma Magyarországon nem egy könnyen eladható "termék",

hiszen a személyiségem nem olyan, hogy számokat hozzak a közösségi oldalakon, hiszen nem vagyok anya, nincs 600 ezres követőtáborom.

Anna a felnőtt filmekben is kipróbálta magát, de ahogy ő mondta nem a pénzért csinálta, hanem profi módon el akarta sajátítani az erotika világát. Arról is beszélt, hogy soha nem tagadta, voltak sötét korszakai, mikor szerves része volt az életének a kábítószer, amit csak nehezen tudott hátra hagyni.

Sokszor túl mélyre mentem. Soha nem kértem segítséget. Kitől? Szüleimtől? Nem hittem a munkaterápiában. Nálam el kellett jönnie annak a nagyon sok pontnak, hogy most meghalok. (..) Nem tudtam elaludni, borzalmas volt. (..) Mikor a csapból is én folytam, akkor masszívan kokainoztam. Hétköznaponként, egyedül is.

Anna arról is beszélt, hogy úgy érzi, mindig is egy kicsit depresszív ember volt, amire még jött a drog is.

Ha én elkezdtem egy napot, akkor addig ment, amíg be nem vettem az altatóimat. (..) Két nap alatt elment 7-8 gramm is, ami már mennyiség. Mostanra kizáró ok nálam. Ha meglátom valakin, hogy csinálják, akkor nem leszek jól, nem tudok vele egy szobában lenni.

- vallotta be.

Azt is elárulta, hogy a vége felé már paranoid érzései voltak, nem tudott egyedül lenni és félt.

A teljes interjú itt tekinthető meg: