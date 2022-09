Hosszú Katinka köszönetet mondott Tóth Gabinak

Ki viselte jobban?

TV2

Mint ismert, Hosszú Katinka augusztus végén megházasodott. Az eseményről több fotót is felöltött a közösségi oldalára, köztük olyanokat is, amelyeken jól látszik, milyen ruhákat viselt. Az egyik – feltehetően a menyecskeruhája – egy Sugarbird tervezői darab volt a Czukormadár kollekcióból.

Ha ismerős a ruha, az nem véletlen: már Tóth Gabit is láthattuk hasonló szerzeményben a TV2 Sztárban Sztár leszek! című műsorának forgatásán.

Most pedig az is kiderült, hogy a Hosszú által viselt darabnak még több köze van Tóth Gabihoz: az úszónő tőle kaphatta kölcsön, ugyanis egy Instagram-sztoriban mondott érte köszönetet. A történetet az énekesnő is megosztotta, aki néhány nappal ezelőtt jelentette be: szünetelteti a közösségmédia-aktivitását.