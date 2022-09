Berki Mazsinak veszélyben a szereplése a Dancing with the Stars vetélkedőben

Kellemetlen dolog történt vele.

Fotó: Instagram

Berki Mazsi Kulcsár Edina helyére jött megkésve az ősszel induló Dancing with the Stars következő évadába, ahol Bonyhádi Ferenc lesz a partnere. Most egy olyan kellemetlenség történt Berki Krisztián özvegyével, ami könnyen lehet, hogy akár veszélyeztetni fogja a szereplését a műsorban. Sajnos becsípődött a dereka.

"Vidám nap lett volna a mai, ha nem csípődik be reggel a derekam... de ettől függetlenül igyekeztem a legtöbbet kihozni a mai napomból, ráadásul így egész nap a kislányommal lehettem”

– írta Berki Mazsi a közösségi oldalán.