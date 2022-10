Berki Mazsi áradozik: „Ez most nekem nagyon-nagyon jól jött”

És jókor.

Mint ismert, Kulcsár Edina feladni készült a Dancing with the Start versenyét, hiszen kiderült, várandós. Helyette az idén megözvegyült Berki Mazsit választották be a show-ba, ami sokakból ambivalens érzéseket vált ki. Az viszont biztos, hogy Mazsi magabiztos a döntésében, a TV2 egy Instagram-oldalára felöltött rövid videó szerint nem is gondolkodott, hogy elvállalja-e.